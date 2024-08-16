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İngiltere'de perakende satışlar arttı

İngiltere'de perakende satışlar Haziran ayındaki zayıf performansın ardından Temmuz ayında arttı.

16.08.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
İngiltere'de perakende satışlar arttı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre perakende satışlar Temmuz ayında, Haziran ayına göre %0,5 oranında artarken yıllık bazda da %1,4 oranında yükseldi.

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Ekonomistler perakende satışların aylık %0,7 ve yıllık %1,4'lük artış göstermesini bekliyor.

ONS yaz aylarındaki spor etkinlikleri ve mevsimsel indirimlerin büyük mağazalar ve spor mağazalarındaki satışların artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Perakende satış verisi sonrası sterlin, ABD doları karşısında 1,2883 ile 29 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

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