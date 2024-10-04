İngiltere'de perakende satışlar arttı

Danışmanlık şirketi BDO tarafından derlenen verilere göre, İngiltere'de mağazalarda karşılaştırılabilir perakende satışlar Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,7 arttı. Geçen yılın aynı ayında satışlar sadece %0,2 artış göstermişti.

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Söz konusu artış güçlü mağaza dışı satışlardan kaynaklansa da, geleneksel perakendeciler bu yıl şimdiye kadarki en güçlü sonuçlarından birini elde etti. Mağaza satışları %1,8, mağaza dışı satışlar %11,6 yukarı geldi.

Konu ile ilgili değerlendirmede, "Bu ayın sonucu, birkaç farklı ancak bağlantılı nedenden etkilenmiş olabilir; Hava durumu, artan tüketici güveni ve perakendeci indirimleri ile birlikte toparlanan çevrimiçi alışveriş ve ana cadde tüccarlarının karşı karşıya olduğu devam eden mücadele yelpazesini gösteriyor" denildi.

Değerlendirmede şöyle devam edildi: "Beklenenden daha sıcak olan erken sonbahar havası, giyim ve yaşam tarzı satışlarını artırmış olabilir. Bu, alışveriş yapanların yaygın sezon sonu ve yeni sezon indirimlerinden yararlanmasıyla daha da canlanmış olabilir. Bu ayın karışık havası, tüketicilerin online alışverişe yönelme eğilimini ve şimdi -satın al, sonra öde- hizmetlerine olan talebin devam etmesini yansıtan güçlü mağaza dışı satış sonucuna katkıda bulunmuş olabilir."