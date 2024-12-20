İngiltere'de perakende satışlar arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) kasım ayına ilişkin perakende satış rakamlarını açıkladı. ONS'nin raporlama dönemi 27 Ekim-23 Kasım tarihlerini kapsadığından "Efsane Cuma" satışlarını içermeyen verilere göre, perakende satışlar söz konusu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Perakende satışlar ekimde ise yüzde 0,7 azalmıştı.

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Market ve gıda dışı mağaza satışlarındaki büyüme, giyim satışlarındaki düşüşle dengelendi. Gıda mağazalarındaki satışlar son üç ayda ilk kez artış göstererek yüzde 0,5 büyüdü.