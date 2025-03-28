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Uzmanparaİngiltere'de perakende satışlar arttı
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İngiltere'de perakende satışlar arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin perakende satış büyüme rakamlarını revize etti, şubat ayına ilişkin verileri açıkladı.

28.03.2025 - 16:30 | | AA
İngiltere'de perakende satışlar arttı

Buna göre, perakende satışlarda ocak için hesaplanan yüzde 1,7 büyüme aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,4'e çekildi. 

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Şubatta ise perakende satışlar aylık bazda yüzde 1 büyüme gösterdi. 

Gıda dışı mağaza satışlarında şubatta yüzde 3,1 ile güçlü büyüme görülürken, gıda mağazalarındaki satışlar yüzde 2 azaldı. 

Perakende satışlar Aralık 2024-Şubat 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,3 ile kısıtlı artış gösterdi. 

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