İngiltere'de perakende satışlar arttı
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin perakende satış büyüme rakamlarını revize etti, şubat ayına ilişkin verileri açıkladı.
28.03.2025 - 16:30 | | AA
Buna göre, perakende satışlarda ocak için hesaplanan yüzde 1,7 büyüme aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,4'e çekildi.
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Şubatta ise perakende satışlar aylık bazda yüzde 1 büyüme gösterdi.
Gıda dışı mağaza satışlarında şubatta yüzde 3,1 ile güçlü büyüme görülürken, gıda mağazalarındaki satışlar yüzde 2 azaldı.
Perakende satışlar Aralık 2024-Şubat 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,3 ile kısıtlı artış gösterdi.