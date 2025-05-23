İngiltere'de perakende satışlar arttı
İngiltere'de perakende satışlar nisanda yüzde 1,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi.
23.05.2025 - 14:12 | | AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) nisan ayına ilişkin perakende satış verilerine göre, perakende satışlar marttaki yüzde 0,1 büyümenin ardından nisanda güçlü şekilde arttı.
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Ülkede perakende satışlar nisanda yüzde 1,2 yükseldi. Beklenti, perakende satışların bu ay yüzde 0,3 büyüyeceği yönündeydi. Bu dönemde gıda satışları yüzde 3,9 artarken, gıda dışı satışlar yüzde 0,7 düştü.
Perakende firmaları, hava koşullarındaki iyileşmenin perakende satışlara olumlu yansıdığını raporladı.