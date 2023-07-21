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İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı

İngiltere'de perakende satışları haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

21.07.2023 - 09:30 |
İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı

Haziran ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 geriledi.

Ekonomistler ise perakende satışların haziran ayında, mayıs ayına göre yüzde 0,2 artmasını ve yıllık bazda yüzde 1,5 gerilemesini bekliyordu.

Haziran ayında otomotiv hariç perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,8 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı.

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