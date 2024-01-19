İngiltere'de perakende satışlar düşüş gösterdi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan rakamlara göre toplam ticaret hacmi bir önceki aya göre %3,2 düştü. Ekonomistler yüzde 0,5 düşüş bekliyordu.

Haberin Devamı

Yıllık bazda ise satışlar yüzde 1,2'lik artış beklentisine karşın yüzde 2,4 azaldı.

Perakendeciler birçok müşterinin kasım ayında Noel gıda ve hediyelerini stokladığını ve bunun da aralık ayı harcamalarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

ONS, çeyrek genelinde perakende satışların önceki üç aya kıyasla %0,9 daha düşük olduğunu ve dönem boyunca daha geniş ekonomik büyümeye olumsuz katkıda bulunacağını söyledi.