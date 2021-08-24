Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de perakende satışlar yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere'de perakendeciler, harcamaların ağustos ayında neredeyse son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve siparişlerin yeni bir rekor kırdığını bildirdiler.

24.08.2021 - 14:40 | | Foreks
İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından hazırlanan ve geçen yılın aynı dönemine göre satış hacmini ölçen perakende satış dengesi ağustos ayında, temmuz ayındaki +23'ten +60'a yükselerek Aralık 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistler, perakende satış dengesinin +20 olmasını bekliyorlardı.

+60 değeri, ağustos ayında satış hacminin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını ifade edenler ile azaldığını belirtenler arasındaki farkı yansıtıyor.

Ağustos ayında eylül ayı için perakende satış beklentileri dengesi, +29'dan +39'a yükselirken, çeyrek dönem ortalama satış fiyatı da Kasım 2017'den bu yana görülen en yüksek seviye olan +73'e çıktı. Mayıs ayında bu değer +53 olmuştu.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Son dakika: Pentagon'dan Taliban'a cevap!

    Son dakika: Pentagon'dan Taliban'a cevap!

    Bakan Özer'den '6 Eylül' mesajı: Hazırız

    Bakan Özer'den '6 Eylül' mesajı: Hazırız

    Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlendi

    Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlendi

    Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi

    Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Sıradaki Haber
    En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

    En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

    Sıradaki Haber
    Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

    Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

    Sıradaki Haber
    Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos korona tablosunda son durum paylaşılıyor...

    Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos korona tablosunda son durum paylaşılıyor...

    Sıradaki Haber