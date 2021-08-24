İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından hazırlanan ve geçen yılın aynı dönemine göre satış hacmini ölçen perakende satış dengesi ağustos ayında, temmuz ayındaki +23'ten +60'a yükselerek Aralık 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistler, perakende satış dengesinin +20 olmasını bekliyorlardı.

+60 değeri, ağustos ayında satış hacminin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını ifade edenler ile azaldığını belirtenler arasındaki farkı yansıtıyor.

Ağustos ayında eylül ayı için perakende satış beklentileri dengesi, +29'dan +39'a yükselirken, çeyrek dönem ortalama satış fiyatı da Kasım 2017'den bu yana görülen en yüksek seviye olan +73'e çıktı. Mayıs ayında bu değer +53 olmuştu.