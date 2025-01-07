İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) Aralık 2024'e ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, İngiltere'de toplam perakende satışları aralıkta yıllık bazda yüzde 3,2 büyüme gösterdi. Bu oran son üç ayın ortalama büyümesi olan yüzde 0,4'ün ve son 12 ayın ortalaması yüzde 0,7'nin üzerinde gerçekleşti.

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Bu dönemde gıda satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar yüzde 4,4, gıda dışı mağaza satışları da yüzde 0,4 arttı.

Ancak Noel harcamalarının da etkili olduğu perakende satışlardaki büyüme, "altın dönem" olarak nitelendirilen yılın son çeyreği ve 2024'ün tamamındaki perakende satışları artırmak açısından zayıf kaldı.

Ülkede perakende satışlar 2024'te yıllık bazda yüzde 0,7 ile sınırlı artış gösterirken, yılın son çeyreğinde bu oran yüzde 0,4 oldu.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2024'e zayıf tüketici güveni ve zorlu ekonomik koşulların damgasını vurduğunu belirterek, "Perakendeciler için önemli olan altın dönem, umulanı vermedi. Özellikle gıda dışı ürünlerdeki satışlar önceki yıla göre daraldı." ifadelerini kullandı.

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Bu yıl perakende satışların ortalama yüzde 1,2 büyümesini öngördüklerini kaydeden Dickinson, perakendecilerin maliyetlerinin arttığını ve bu nedende söz konusu büyümenin zayıf kalacağını aktardı.

KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Birimi Yöneticisi Linda Ellett de son çeyrekteki zayıf satışların, çoğu maliyetin yüksek seyrettiği bu dönemde, hane halkının bütçe yönetiminde dikkatli davranmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.