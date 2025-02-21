İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yaptığı açıklamada, İngiltere'de perakende satış hacminin Aralık ayındaki %0,6'lık düşüşün ardından Ocak ayında bir önceki aya göre %1,7 arttığını bildirdi. The Wall Street Journal tarafından yapılan bir ankete göre ekonomistler satışların aylık %0,9 artmasını bekliyordu.

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ONS, gıda mağazası satış hacimlerinin son aylardaki düşüşlerin ardından Mart 2020'den bu yana en büyük artışla %5,6 yükseldiğini söyledi. Bununla birlikte, satışların Ocak ayına kadar olan üç aylık dönemde düştüğü ve pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığı belirtildi.

Ocak ayındaki artış, yine cuma günü yayınlanan verilere göre İngiltere'de tüketici güveninin bu ay yükselmesinin ardından geldi ve muhtemelen İngiltere Merkez Bankası'nın Şubat ayı başlarında faiz oranlarını düşürmesinin etkisiyle yükseldi.