İngiltere'de perakende satışlar yavaşladı

İngiliz perakendeciler şiddetli yağmurlar ve yüksek enflasyonun etkisiyle temmuz ayında satış büyümesinin 11 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre perakende satış değeri temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Bu artış 12 aylık ortalama büyüme oranı olan yüzde 3,9'un yarısından daha az bir orana işaret etti.

BRC normalde yaz aylarında artış kaydeden giyim ve ayakkabı perakendecilerinin satışlarının düştüğünü ve temmuz ayına kadar olan üç ayda genel gıda dışı satışlarda yüzde 0,5'lik bir düşüşe katkıda bulunduğunu bildirdi.

Karşılaştırılabilir perakende satışlarda artış oranı yüzde 1,8 oldu.

Barclays'ten alınan ayrı veriler de benzer şekilde zayıf bir tablo çizdi. Banka ve kredi kartlarına yönelik tüketici harcamaları temmuzda yıllık bazda yüzde 4 arttı ve hazirandaki yüzde 5,4 artışa göre yavaşladı.