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İngiltere'de PMI verileri yavaşlama gösterdi

İngiltere'de özel sektör aktivitesindeki büyüme bu ay yavaşlama gösterdi.

23.09.2024 - 14:10 | | AA
İngiltere'de PMI verileri yavaşlama gösterdi

S&P Global, İngiltere'de eylül ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

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Buna göre, bileşik PMI 52,9 olurken, Ağustos'taki 53,8 seviyesine göre yavaşlama gösterdi ve son iki ayın en düşüğüne geriledi.

Hizmet sektörü PMI ağustostaki 53,7 seviyesinden eylülde 52,8'e gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

İmalat PMI verisi ise 51,5 olarak hesaplandı ve son üç ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İmalat PMI ağustosta 52,5 olmuştu.

Böylece, ülkede özel sektör aktivitesindeki büyüme eylülde yavaşlama gösterdi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

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