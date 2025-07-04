İngiltere'de yeni araç kayıtları arttı

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) tarafından açıklanan ön verilere göre, İngiltere'de yeni otomobil tescilleri Haziran ayında yıllık bazda %6,8 oranında artarak toplam 191.268 adet satıldı. Bu, son yıllarda önemli kesintilerle karşı karşıya kalan İngiltere'de otomotiv pazarı için olumlu bir değişime işaret ediyor.

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Geçen ay 47.351 yeni elektrikli otomobilin tescil edilmesiyle bataryalı elektrikli araç (BEV) talebindeki %39,1'lik artış, sürdürülebilir mobilite seçeneklerine yönelik artan tüketici güvenini yansıtıyor.