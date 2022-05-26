İngiltere'den enerji şirketlerine vergi kararı

İngilizlerin faturalarını ödemekte zorlandıkları bir dönemde enerji şirketlerinin olağanüstü karlar elde ettiklerini belirten Sunak, "Hedefli ve geçici enerji kar vergisini uygulamaya koyuyoruz. Bu vergi petrol ve gaz şirketlerinin karlarına yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.

Enerji şirketlerinin olağanüstü karlarını vergilendirirken yatırımlar için vergi teşvikleri de sağlayacaklarını belirten Sunak, "Karları vergilendirirken yatırımları cesaretlendirmenin de mümkün olduğuna inanıyoruz. Şirketler ne kadar çok yatırım yaparlarsa o kadar az vergi ödeyecek" diye konuştu.