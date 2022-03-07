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İngiltere'den Ukrayna'ya hibe desteği

İngiltere, Ukrayna hükümeti bütçesine savaş nedeniyle oluşan mali baskıları hafifletmek için 100 milyon dolar hibe edileceğini açıkladı.

07.03.2022 - 13:12 | | DHA
İngiltere'den Ukrayna'ya hibe desteği

İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “İngiltere, Rusya'nın sebepsiz ve yasa dışı işgalinin yarattığı mali baskıları hafifletmek için doğrudan Ukrayna hükümet bütçesine 100 milyon dolar daha tahsis edecek” denildi. Söz konusu hibenin Ukrayna’da kamu sektörü maaşlarını desteklemek, devlet işlevlerinin çalışmaya devam etmesine olanak sağlamak, Ukrayna halkı için güvenlik ağlarını güçlendirmek ve emekli maaşlarını desteklemek için yapılacağı belirtildi. Para aktarımının Dünya Bankası aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

'SADECE PUTİN BU ISTIRABI SONA ERDİREBİLİR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson söz konusu yardımların halihazırda ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade etti. Ukrayna halkının ıstırabını sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sona erdirebileceğini belirten Johnson, “Rusya'nın yasa dışı ve vahşi saldırısından bu yana dünyanın boyun eğmez Ukrayna halkıyla dayanışma içinde dimdik ayakta durduğunu gördük. İngiltere yardımları en çok ihtiyacı olanlara halihazırda ulaşıyor, gerekli malzemeleri ve tıbbi desteği sağlıyor. Sadece Putin, Ukrayna'daki ıstırabı tamamen sona erdirebilir. Yeni destekler kötüleşen insani durumla karşı karşıya olanlara yardım etmeye devam edecek” dedi.

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