İngiltere'nin iş gücü piyasası soğudu
İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair güvenini artırabilecek bir ankete göre yeni kalıcı işlerde ücret artışının neredeyse üç yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle ülkede iş gücü piyasası ocak ayında soğudu.
08.02.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu ile KPMG'nin aylık daimi personel maaşları göstergesi ocak ayında, aralık ayındaki 56,5'ten 55,8'e düşerek Mart 2021'den bu yana en düşük değerini aldı.
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50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ederken, Ocak ayı değeri anketin pandemi öncesi ortalaması olan 56,7'nin bir miktar altında kaldı.
REC'in daimi personel yerleştirme göstergesi de ocak ayında geriledi.
REC İcra Kurulu Başkanı Neil Carberry, "Ücretler normalleşti, enflasyon düşüyor ve işe alım piyasası bir yıldır soğuyor. İngiltere Merkez Bankası'nın ekonomimiz üzerindeki fren pedalını bırakmaya başlamasının zamanı geldi" dedi.