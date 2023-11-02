ING'nin karı beklentileri aştı

Bu çeyrekte toplam gelir 5,84 milyar euro ile bir önceki yılın aynı döneminin %32 üzerinde gerçekleşerek 5,69 milyar euro olan tahminleri aştı. Banka toplam 4,03 milyar euro net faiz geliri elde etti.

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ING CEO'su Steven van Rijswijk, "Tasarruf oranlarına ilişkin kamuoyu tartışmalarının bilincindeyiz ve rekabet ortamındaki gelişmelere bağlı olarak yükümlülük marjlarımız mevcut seviyelerden bir miktar düşebilir" dedi.

ING Group mali sonuçları ile birlikte 2,5 milyar euro büyüklüğünde hisse geri alımı programı açıkladı. Beklentiler hisse geri alımının 1,95 milyar euro büyüklüğünde olacağı yönündeydi.