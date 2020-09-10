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10.09.2020 - 10:20 | | İHA

İnşaat maliyet endeksi açıklandı

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 arttı.

İnşaat maliyet endeksi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,35, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 6,66, işçilik endeksi yüzde 14,67 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 9,59, aylık yüzde 0,75 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,10, işçilik endeksi yüzde 14,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,22, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,25, işçilik endeksi yüzde 13,96 arttı.

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