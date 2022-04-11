İnşaat maliyet endeksi arttı
İnşaat maliyet endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı.
İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %5,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,56, işçilik endeksi %0,23 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %113,27, işçilik endeksi %41,38 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %87,91, AYLIK %5,82 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,82, işçilik endeksi %0,10 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %98,42, AYLIK %5,40 ARTTI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,74, işçilik endeksi %0,74 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %122,66, işçilik endeksi %41,71 arttı.