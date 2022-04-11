İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %5,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,56, işçilik endeksi %0,23 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %113,27, işçilik endeksi %41,38 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %87,91, AYLIK %5,82 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,82, işçilik endeksi %0,10 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %98,42, AYLIK %5,40 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,74, işçilik endeksi %0,74 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %122,66, işçilik endeksi %41,71 arttı.