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İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda yüzde 39,56 artış kaydetti.

12.07.2021 - 10:44 | | AA
İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda yüzde 39,56 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 6,32 artarken işçilik endeksi yüzde 0,03 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 19,97 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 6,50 artarken işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,73, işçilik endeksi yüzde 0,83 yükseldi.

Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,33, işçilik endeksi yüzde 18,95 artış kaydetti.

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