İş Bankası'ndan 4 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına, hissedarlarına ve müşterilerine değer yaratma gayesi ile faaliyetlerini yenilikçi bir anlayışla yürüten İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında 4 milyar lira düzeyinde net kar elde etti. Yılın ilk yarısı itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşen bankanın özkaynak büyüklüğü ise 70,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sorunsuz büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 396,4 milyar lira, gayrinakdi kredi hacmi de 148 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı Haziran 2021 itibarıyla 544,4 milyar liraya yükseldi.

Brand Finance'in yayımladığı "Brand Finance Turkey 100 – 2021" raporunda, Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında ilk sırada yer alan İş Bankası, 100 yıla yakın süredir hizmet vermenin getirdiği güvenle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam etti. Bankanın toplam mevduat hacmi Haziran 2021 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında artarak 415,6 milyar liraya ulaştı.

Fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve kaynakların vadesini uzatmak maksadıyla etkin bir yönetim izleyen İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında yurt içi ve yurt dışı piyasalarda toplam 4,2 milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi. İş Bankası, bu dönemde, yüzde 110'un üzerinde bir yenileme oranıyla, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Çevresel ve sosyal nitelikli sürdürülebilirlik performans hedef kriterleri üzerinden yapılandırılan bu işlem, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla sağlanarak, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha teyit etti.

Faaliyetlerini artan seviyelerde dijital kanallardan yürüten İş Bankası, dijitalleşmenin sağladığı hızlı ve etkin iş yapma imkanlarını ticari hayatın gelişmesi ve kolaylaştırılması için kullanmaya devam etti. Bu çerçevede, banka, Maximum Mobil'in ekosistem fonksiyonlarını devrettiği grup şirketi Topkapı AŞ şemsiyesi altında müşterilerin tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabileceği, hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkanlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabileceği "Pazarama" uygulamasını hayata geçirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şunları kaydetti:

"İş Bankası olarak, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalıştığı ve ekonomik toparlanmanın ivmelendiği bu dönemde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye'nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış ikinci çeyrekte yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti."

Aran, "Geleceğin bankası olma vizyonuyla 97. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.