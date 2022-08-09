İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 1.15 trilyon TL

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2022 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde “İş Bankası, 100 yıla yakın tecrübesiyle toplumdan kazandığını tekrar topluma kazandıracak bir anlayışla bütün paydaşlarına değer yaratmak gayesiyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de ekonomimize desteğimizi sürdürerek kaynaklarımızı ülkemiz için tahsis etmeye devam ettik” dedi.

EKONOMİYE TOPLAM 876 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLADI

Bankanın aktifinde ağırlıklı paya sahip olan nakdi kredi hacmi haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılsonuna göre yüzde 26,8 artarak 652,1 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde yüzde 15,8 yükselerek 223,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 876 milyar TL düzeyine ulaştı.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi haziran ayında 737,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, TP mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 45,6 oranında artarak 244,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

İş Bankası, 2022 yılının ilk yarısında yurt içi piyasalarda toplam 6,5 milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi. Uluslararası piyasalarda ise 774 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi edindi.

ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 124,8 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Banka haziran sonu itibarıyla toplam aktif, toplam kredi, toplam mevduat ve vadesiz mevduat kalemlerinde özel bankalar arasında ilk sıradaki yerini korurken, finansal performansını ileri bir seviyeye taşıdı. Yılın ilk 6 ayında 23 milyar TL düzeyinde kar eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 124,8 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 20,9 seviyesinde gerçekleşti.