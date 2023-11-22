İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı 3. çeyrek iş gücü girdi endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 arttı.

Haberin Devamı

Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe %0,8, inşaat sektöründe %13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %6,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,1 arttı. Alt sektörler incelendiğind, endeks sanayi sektöründe %3, inşaat sektöründe %14,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %113,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğind, endeks sanayi sektöründe %107,9, inşaat sektöründe %141,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %114,1 arttı.

Haberin Devamı

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %2,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %1,2, inşaat sektöründe %4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %25,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %25,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %23,1, inşaat sektöründe %30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %25,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %105,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %105,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %106,5, inşaat sektöründe %112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %105,1 arttı.

Haberin Devamı

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %101,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %101,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %101,7, inşaat sektöründe %110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %101,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %127,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %127,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %133,5, inşaat sektöründe %123,9, ticaret-hizmet sektörlerinde %125,5 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %22,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %22,3, inşaat sektöründe %25,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %23,1 arttı.

Haberin Devamı

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %22,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %21,6, inşaat sektöründe %25,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %22,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %24,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %24,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %25,5, inşaat sektöründe %25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %24,1 arttı.