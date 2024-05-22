İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 1. çeyrek iş gücü girdi endeksleri verisini paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,9 arttı.

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ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %1,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %116,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %116,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %115,9, inşaat sektöründe %133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %114,8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,2 arttı.

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ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,2 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,3 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,1 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %29,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %29,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %28,7, inşaat sektöründe %36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %29,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %98,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %98,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %94,2, inşaat sektöründe %106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %101,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %113,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %113,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %118,4, inşaat sektöründe %111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %111,7 arttı.

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SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %45,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %23,4, inşaat sektöründe %85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde %61,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %32,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %32,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %33,0, inşaat sektöründe %33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %32,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %31,4 ARTTI

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %31,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %31,8, inşaat sektöründe %33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %31,2 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %38,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %38,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %39,3, inşaat sektöründe %32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %39,6 arttı.