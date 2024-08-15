'İş gücü piyasası konusunda endişeliyim'

Goolsbee, Bloomberg News'a verdiği röportajda mevcut faiz oranlarının "çok kısıtlayıcı" olduğunu ve bu tutumun ancak ekonominin aşırı ısınması durumunda uygun olacağını da söyledi. Goolsbee, Fed'in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indiriminin ne kadar olası ya da ne kadar büyük olabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

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Enflasyon ve iş gücü piyasası riskleri arasındaki denge sorulduğunda Goolsbee, "Kenarda, görevin istihdam tarafı hakkında daha fazla endişeleniyorum gibi geliyor" dedi.