'İşletmeler tarifeler konusunda endişeli'

Goolsbee, “Endişe şu ki, eğer bu tarifeler ABD tarafında tehdit edildiği kadar büyük olursa ve büyük bir misilleme olursa ve sonra tekrar karşı misilleme olursa, bizi enflasyonun kontrolden çıktığı 21 ve 22'de gördüğümüz türden koşullara geri gönderebilir” dedi.

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Bununla birlikte, sonuçların belirsizliğini ve müzakerelerin yeni ticaret anlaşmalarına yol açması ve %100'den fazla gümrük vergisinden kaçınılması olasılığını da kabul ederek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in “ticaretin altın çağı” vaadine atıfta bulundu.

Goolsbee, mevcut endişenin tüketici ve iş harcamalarını değiştirebileceğini ve bunun da Fed'in yanıt vermesini gerektirebileceğini söyledi. Ancak bu tepkinin kesin niteliği, fiyatların ve ekonomik büyümenin nasıl hareket ettiğine ve bu eğilimlerin süresine bağlı olacak.

Goolsbee, “Bizim işimiz somut verilere bakmak. Ve eğer hem ekonomik büyümeyi kötüleştiren hem de fiyatları yükselten bir şey varsa - yani stagflasyonist bir şey - Fed'in buna yanıt olarak ne yapması gerektiğine dair genel bir cevap yoktur" dedi.