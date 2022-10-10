İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi açıklandı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin 2022 yılı Eylül ayı sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuz ayında 50 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustos ayında 48,8’e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50’nin altında kalmıştı. Endeks eylül ayında da değişim göstermeyerek aynı seviyede kaldı. Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde üst üste ikinci ay ılımlı bir bozulmaya işaret etti.

EN BÜYÜK BEŞ İHRACAT PAZARINDA ÜRETİM AZALDI

Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları eylül ayında da zayıflığın ana kaynağı olmaya devam etti ve Türk imalat sektörünün en büyük beş ihracat pazarında üretim azaldı. Bununla birlikte, bazı dengelenme sinyallerinin gözlendiği ABD’de daralma ılımlı seyretti ve son üç ayın en düşük oranında gerçekleşti.

İhracattaki yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük dış pazarı olan Almanya’da üretim üst üste üçüncü ay azaldı ve söz konusu yavaşlama Covid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi. Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nde ekonomik aktivitedeki düşüşler hızlanırken İspanya’da üretim yeniden daralmaya geçti. Fransa ve İrlanda’da kaydedilen büyüme ise nispeten pozitif gelişmeler oldu.

ORTA DOĞU, EN GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTEREN PAZARLAR ARASINDA

Eylül ayında en güçlü performans gösteren pazarlar arasında Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Büyüme Katar’da ivme kazanırken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da da güçlü seyrini korudu. Üçüncü çeyrek sonunda üretimdeki en güçlü artış, Covid-19 salgınının ardından ekonominin uluslararası ziyaretçilere açılmasıyla büyümenin hız kazandığı Tayland’da gerçekleşti.

Singapur da ekonomik aktivitede güçlü ve önceki aya kıyasla daha yüksek oranlı artış kaydetti. Asya’nın diğer bölgelerinde ise küresel talepteki geri çekilme nedeniyle görünüm eylül ayında bozuldu. Özellikle Tayvan ve Güney Kore’de üretim keskin düşüşler kaydetti. Tayvan’daki gerileme küresel finansal krizden bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Son olarak, dört BRIC ekonomisinden üçünde ekonomik aktivite büyüme sergilerken bu durumun istisnası Çin oldu.