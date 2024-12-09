İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi açıklandı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Kasım 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

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Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, kasımda 50 eşik değerinin üzerinde kalarak ihracat pazarlarının talep koşullarında yılbaşından itibaren gözlenen iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Ancak endeksin ekimdeki 51,1'lik değerinden 50,6'ya gerilemesi, güçlenmenin yavaşladığına ve sınırlı bir düzeyde kaldığına işaret etti.

Ekonomik aktivitenin kasım ayında hızlanarak belirgin bir artış kaydettiği ve büyümenin Nisan 2022'den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleştiği ABD, dış talepte iyileşmenin ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Güçlenme belirtileri gösteren bir diğer Kuzey Amerika ekonomisi Kanada olurken, bu ülkede üretim artışı ılımlı düzeyde olmakla son 21 ayın en yüksek hızında kaydedildi.

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BAE VE SUUDİ ARABİSTAN’DA GÜÇLÜ BÜYÜME SÜRDÜ

Kasımda ABD’nin yanı sıra Türk imalatçıların 10 büyük ihracat pazarı içerisinde güçlü performans sergileyen bir diğer ülke, hızlı büyümenin devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Orta Doğu’nun geri kalanına bakıldığında, Suudi Arabistan son 16 ayın en yüksek büyüme oranına ulaştı ve anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde en hızlı büyümeyi kaydetti. Benzer şekilde Kuveyt’te de keskin bir üretim artışı gözlendi.

Türk imalatçıları açısından öne çıkan olumsuz gelişme ise Avrupa'daki ihracat pazarlarının performansı oldu. En büyük pazar olan Almanya'da ekonomik aktivite üst üste 6'ncı ay geriledi ve bozulma şubattan bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Aynı dönemde Fransa, İtalya, Hollanda ve Romanya'da da üretim kayıpları yaşandı. Birleşik Krallık ve İspanya’da üretim artışının bir miktar hız kesmekle birlikte kasım ayında da devam ettiği görüldü.

Birleşik Krallık’ta üretim artışı yılın başından bu yana en düşük oranda kaydedildi. Son olarak, Rusya’nın ekonomik aktivitesinde üst üste ikinci ay artış gerçekleşti ve söz konusu artış son 8 ayın en yüksek hızında ölçüldü.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Küresel ekonominin farklı kesimlerinde, Türk imalat sanayi ihracatının yoğunlaştığı pazarların talep koşullarını etkileyen karşıt eğilimler söz konusu. ABD ve Orta Doğu'da iyileşen talebe karşın Avrupa'daki zayıflık genel görünümü olumsuz etkiliyor. Bu nedenle firmaların yeni sipariş alma potansiyeli, dünyanın hangi bölgelerine ihracat yapma eğiliminde olduklarına göre değişkenlik gösterebilecektir." ifadelerini kullandı.