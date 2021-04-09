İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi arttı

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mart 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, şubatta 51,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi martta 54,7'ye yükselerek imalatçıların ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. Üst üste iki ay güçlenen ihracat ikliminde Haziran 2018'den bu yanaki en hızlı iyileşme kaydedildi.

Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 6'sını oluşturan ABD'de, ekonomik aktivite, yılın ilk iki ayında olduğu gibi martta da güçlü bir artış gösterdi. Büyüme hızı Ağustos 2014'ten beri en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Diğer kilit pazarların birçoğunda, talep koşulları ilk çeyrek sonunda belirgin iyileşme gösterirken büyüme genellikle imalat sanayi odaklı gerçekleşti. Almanya'da üretim 3 yılı aşkın bir dönemin en hızlı artışını gösterdi. Büyüme bölgesine geri dönen Birleşik Krallık'ta ise ekonomik aktivite keskin bir şekilde arttı ve bu artış geçen yılın ağustos ayından beri en yüksek oranda kaydedildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamalara bağlı olarak diğer bazı önemli ihracat pazarlarında talep kırılganlığının devam ettiği gözlendi. Fransa'da altı aylık daralma döneminin ardından üretim yatay seyretti. İspanya'da aktivite son 8 ayda ilk kez istikrar kazandı. İtalya'da üretim üst üste 2. ay arttı, ancak büyüme hızı ılımlı düzeyde kaldı.

Kovid-19 vakalarındaki artışlar, bir dizi pazarda zorlu talep koşullarına yol açmayı sürdürdü.

Brezilya'da ekonomik aktive sert daraldı, Çin'de büyüdü

Ekonomik aktivitede Haziran 2020'den beri en sert daralmanın yaşandığı Brezilya, bu açıdan örnek teşkil etti. Diğer BRIC ülkeleri ise daha iyi performans gösterdi.

Rusya, Hindistan ve Çin'de ekonomik aktivite büyüme kaydederken, Orta Doğu'da ise talebin güçlendiğine yönelik bazı işaretler gözlendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da ekonomik aktivite belirgin şekilde arttı. Buna karşılık, Mısır ve Lübnan'da üretim martta azalmaya devam etti.

Birçok ülkede imalat sanayi sektörü ilk çeyreğin sonunda güçlü üretim artışı kaydetti. Bu artışlar özellikle Hollanda, Avusturya ve Tayvan'da yüksek oranda gerçekleşti.

"Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarında güçlü büyümeler gözlendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ilk çeyreğin sonunda birçok ülkenin imalat sanayi üretimi hızlanırken, özellikle Türkiye'nin bazı önemli ihracat pazarlarında güçlü büyümeler gözlendiğine işaret etti.

Bu iyileşmenin, dünya genelindeki tedarik zinciri aksamalarına ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılara rağmen söz konusu olduğunu vurgulayan Harker, "İhracat ikliminde son 33 ayın en güçlü artışının gerçekleşmesi, yakın gelecekte Türk imalatçılarının satış hacmi açısından önemli fırsatlara işaret ediyor. Diğer taraftan, ana ihracat pazarlarda vakaların artması durumunda Kovid-19 salgınının halen büyümeyi engelleyebilecek güçte olduğu da göz önünde bulundurulmalı." değerlendirmelerini yaptı.