İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Martta 54,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56’ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde kaydedildi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

Söz konusu iyileşme Şubat 2018’den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti. Nisanda ihracat ikliminde gözlenen güçlenme, birçok ana ihracat pazarında ekonomik aktivitedeki belirgin iyileşmeleri yansıttı.

Birleşik Krallık’ta toparlanma hızlandı

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin ekonomik aktivitesi nisanda güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterirken bu aynı zamanda küresel çapta en yüksek büyüme hızı olarak dikkati çekti. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 6 olan ABD, takip edilen pazarlar arasında yüzde 10 payı olan Almanya ve yüzde 7 paya sahip Birleşik Krallık’ın ardından geliyor.

Avrupa’da da talep koşulları iyileşme gösterirken bu durum büyük ölçüde imalat sektörünün güçlü performansından kaynaklandı.

Genel ekonomik aktivite Almanya’da belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık’ta toparlanma hız kazandı ve üretim Ekim 2013 döneminden beri en yüksek oranda arttı.

İtalya ve Fransa’da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydetti. Fransa’nın üretimi son sekiz ayda ilk kez artış gösterdi. İspanya’da büyüme iki yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşirken Hollanda’da imalat sanayi üretimi anket geçmişinin en yüksek oranında arttı.

Orta Doğu’da talep eğilimleri genelde olumlu

Orta Doğu’ya bakıldığında, Mısır ve Lübnan’daki zayıflık dışında talep eğilimleri genel olarak olumlu seyretti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da faaliyet koşulları güçlü iyileşme sergiledi.

Takip edilen ülkelerin çoğunda üretim nisanda artış kaydetse de Kovid-19 salgını Brezilya ve Kenya gibi vaka sayılarının arttığı veya yüksek kaldığı ülkeleri olumsuz etkiledi. Brezilya dışındaki BRIC ülkelerinde ekonomik aktivite artış kaydetti. Ancak salgının yeniden hızlandığı Hindistan’da önümüzdeki aylarda talep zayıflığı ihtimali arttı ve bu durum büyümenin yavaşlamasına yol açtı.

"Kovid-19 salgını endişe kaynağı olmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, talep koşullarının birçok pazarda güçlenmekte olduğunun görüldüğünü belirterek, bu eğilimin Türk imalatçılarına yurt dışına ürün satabilmeleri için fırsat sunduğunu kaydetti.

Harker, "Türk imalat sektörlerinin endeks kapsamında takip edilen en büyük üç ihracat pazarı, cesaret verici bir şekilde hızlı büyüme gösteriyor. Yine de Kovid-19 salgını endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve yeni enfeksiyon dalgaları halen talebi olumsuz etkileme ve lojistik sorunlar yaratma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.