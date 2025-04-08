İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mart 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

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Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Şubatta 51,1 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta 51,5'e yükseldi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında ilk çeyrek sonu itibarıyla ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Söz konusu iyileşme Haziran 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Böylece ihracat ikliminde kesintisiz güçlenme eğilimi 15'inci aya ulaştı.

EN HIZLI ÜRETİM ARTIŞI SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DE OLDU

Orta Doğu bölgesi, talepteki iyileşmeye önemli katkı sağlamayı mart ayında da sürdürdü.

Anket kapsamındaki ekonomiler içerisinde en hızlı üretim artışı Suudi Arabistan'da kaydedildi. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yakından takip etti. Kuveyt'te de ekonomik aktivite belirgin bir artış sergilerken Mısır, Lübnan ve Katar'da zayıflık işaretleri görüldü. Bu altı ekonominin Türk imalat sanayi ihracat pazarındaki toplam payı yüzde 7 civarında.

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EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI ALMANYA'DA SON 10 AYIN İLK ÜRETİM ARTIŞI OLDU

Türk imalat sanayi ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim martta son 10 ayın ilk artışını kaydetti ancak bu artış, oldukça ılımlı bir düzeyde gerçekleşti.

Birleşik Krallık ve Hollanda'da da üretim yeniden genişleme bölgesine geçti. İtalya, İspanya, Polonya ve Yunanistan'da ekonomik aktivite artmaya devam ederken, Fransa ve Romanya daralma eğilimini sürdürdü.

Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan ABD'de, üretim martta üst üste 26'ncı ay büyüme kaydetti. Söz konusu büyüme güçlü gerçekleşti ve 2025'in şimdiye kadarki en yüksek hızında ölçüldü.

Buna karşılık, diğer Kuzey Amerika ülkeleri zayıflık belirtileri gösterdi.

Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en keskin üretim düşüşleri Kanada ve Meksika'da görüldü. Rusya'da ekonomik aktivite üst üste beş aylık genişleme eğiliminin ardından martta hafif düşüş sergiledi.

Orta Doğu haricinde üretimin en hızlı arttığı ülke, büyüme hızının yedi aylık zirveye ulaştığı Hindistan oldu.

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Nijerya'da da belirgin bir üretim artışı gözlendi ve söz konusu artış 2024 başından bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

Açıklamada İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, mart ayında en büyük 10 ihracat pazarının çoğunluğunda ekonomik aktivitenin genişleme kaydettiğini belirtti.

Harker, "Bu gelişme, yılın ilk çeyreği geride kalırken Türk imalat sanayi ihracatçılarına bir miktar iyimserlik sağladı. Öte yandan, ABD'nin ticaret politikalarının nasıl seyredeceği ve dünya genelinde pazarları nasıl etkileyeceği netleşinceye kadar, ticaretin yakın vadeli görünümünde bir miktar belirsizlik söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.