İSO Türkiye İmalat PMI geriledi

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Aralık 2020 sonuçları açıklandı.

Eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım 2020'de 51,4 olarak ölçülen manşet PMI Aralık 2020'de 50,8'e geriledi. Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de, söz konusu iyileşme son 7 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan kısıtlamalar, aralıkta üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtı. Her iki göstergede de yavaşlama kasım ayına göre daha belirgin, ancak salgının ilk dalgasına göre çok daha ılımlı gerçekleşti.

Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de yavaşladı. Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen, Türk imalatçıları üretimi desteklemek amacıyla hem çalışan sayısını hem de satın alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam üst üste 7. ay artış gösterdi. Söz konusu artış güçlü düzeyde gerçekleşti ve oran olarak kasıma kıyasla değişim göstermedi.

Önceki ayda yaşanan düşüşün ardından girdi alımlarında da artış kaydedildi. Satın alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, hammadde temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stoklarındaki düşüş devam etti.

Teslimat sürelerinin anketin başladığı Haziran 2005'ten beri ikinci en yüksek oranda artması, arz tarafında yaşanan sorunları öne çıkardı. Teslimat sürelerindeki en belirgin artış, salgının nisan ayındaki zirvesinde görülmüştü. Arz yetersizliklerinin para birimindeki zayıflık ile birleşmesi, girdi maliyetlerinde keskin ve önceki aya göre hızlanan bir artışa yol açtı.

En güçlü büyüme tekstilde, en belirgin ivme kaybı giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi

İSO Türkiye Sektörel PMI aralık verilerine göre yaşanan ikinci dalga ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik devreye alınan kısıtlamalar, takip edilen 10 sektörün çoğunda üretim ve yeni siparişlerin aralıkta yavaşlamasına yol açtı.

Sektörlerin çoğunluğu bu dönemde istihdam sağlamaya devam etti. Tedarik zincirinde yaşanan ciddi aksamalar, enflasyonist baskıları güçlendirdi. 10 sektörün sadece 3'ünde üretim artışı kaydedilirken en güçlü büyüme tekstil sektöründe gerçekleşti, üretimde en belirgin ivme kaybı ise giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi.

Sadece ana metal ve tekstil sektörlerinde yeni siparişler büyüme kaydederken, en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünleri sektöründe gözlendi. Takip edilen 10 sektörün 8'inde istihdam artışı kaydedilirken, bu durumun istisnası gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu.

İstihdamdaki en yüksek oranlı artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. 10 sektörün 8'inde girdi maliyetleri kasıma göre daha yüksek oranda arttı. Sektörlerin yarısında nihai ürün fiyatları enflasyonu hız kesti ancak fiyat artış oranları genel olarak yüksek düzeylerde kaldı.

"İmalat sektörünün yoluna devam etmeye hazır"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün 2020'yi iki zorlukla karşı karşıya kalarak bitirdiğini belirtti.

İlkinin yılın büyük bölümünde etkili olan salgının, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtığını ifade eden Harker, şunları kaydetti:

"İkincisi; tedarik zincirindeki ciddi aksamalar, firmaların ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etme imkanını sınırladı ve maliyet yüklerinde zaten yüksek seyreden artışı hızlandırdı. Tüm bu zorluklara rağmen, firmalar ek personel alımına giderek ve daha çok girdi alımı yaparak kapasite artırmaya istekli olduğunu gösterdi. Bu gelişmeler, yukarıda belirttiğimiz, faaliyetleri olumsuz etkileyen sıkıntılar hafiflediğinde imalat sektörünün yoluna devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor."