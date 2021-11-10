İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, bazı aylar itibarıyla işsizlik oranlarında revizyona gidildi. Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 12,1'den yüzde 11,8'e revize edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 45,8'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 51,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 21,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,2 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 11,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 147 bin kişi azalarak 3 milyon 754 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,2 puan artarak yüzde 47,2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 499 bin kişi artarak 30 milyon 144 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 53 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 352 bin kişi artarak 33 milyon 898 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2 puan azalışla yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,6 oldu.