Geri Dön
Uzmanparaİşsizlik rakamları açıklandı
HaberlerUzmanpara Haberleri İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.

11.04.2022 - 10:05 |
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %52,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %52,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70,6, kadınlarda ise %34,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,7 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %17,7, kadınlarda ise %26,5 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 45,6 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %21,8 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 olarak tahmin edildi.

Nisa Mihriban Türkiye'yi kahretmişti! İşte anne için istenen ceza
Kuyruğun ucu bucağı yok, dümeni Türkiye'ye kırdılar
Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi!
Ünlü doktora kurşun yağmuru! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! İşte ilk tahminler
Hasta da doktor da Azerbaycanlı! Çareyi Türkiye'de buldu
Ilgaz büyük sırrı öğrendi! Ceylin bir kez daha yıkıldı
Rüyasında da gördü! Aldığı ikinci el otomobil kabusu oldu
Çember daraldı! 'Geldiğimizden beri beni yazıyorlar'
Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı! Chanel'den tepki çeken 'şart'
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim beklentisi
Dirk Kuyt'ın yeni işi şaşırttı! Ringe çıkıyor
Dalaman'da büyük orman vurgunu! Müfettiş görevlendirildi
Otelde çalışan kadınları istismar edip öldürdü! Sır perdesi...
Bayiler bir tek markadan memnun!
Nisa Mihriban Türkiye'yi kahretmişti! İşte anne için istenen ceza
Nisa Mihriban Türkiye'yi kahretmişti! İşte anne için istenen ceza
Kuyruğun ucu bucağı yok, dümeni Türkiye'ye kırdılar
Kuyruğun ucu bucağı yok, dümeni Türkiye'ye kırdılar
Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi!
Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi!
Ünlü doktora kurşun yağmuru! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Ünlü doktora kurşun yağmuru! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! İşte ilk tahminler
Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! İşte ilk tahminler
Hasta da doktor da Azerbaycanlı! Çareyi Türkiye'de buldu
Hasta da doktor da Azerbaycanlı! Çareyi Türkiye'de buldu
Ilgaz büyük sırrı öğrendi! Ceylin bir kez daha yıkıldı
Ilgaz büyük sırrı öğrendi! Ceylin bir kez daha yıkıldı
Rüyasında da gördü! Aldığı ikinci el otomobil kabusu oldu
Rüyasında da gördü! Aldığı ikinci el otomobil kabusu oldu
Çember daraldı! 'Geldiğimizden beri beni yazıyorlar'
Çember daraldı! 'Geldiğimizden beri beni yazıyorlar'
Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı! Chanel'den tepki çeken 'şart'
Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı! Chanel'den tepki çeken 'şart'
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim beklentisi
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim beklentisi
Dirk Kuyt'ın yeni işi şaşırttı! Ringe çıkıyor
Dirk Kuyt'ın yeni işi şaşırttı! Ringe çıkıyor
Dalaman'da büyük orman vurgunu! Müfettiş görevlendirildi
Dalaman'da büyük orman vurgunu! Müfettiş görevlendirildi
Otelde çalışan kadınları istismar edip öldürdü! Sır perdesi...
Otelde çalışan kadınları istismar edip öldürdü! Sır perdesi...
Bayiler bir tek markadan memnun!
Bayiler bir tek markadan memnun!