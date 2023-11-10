İşsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi.

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Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti



İş gücü 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %35,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile %16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %22 olarak tahmin edildi.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,2 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı %21,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.