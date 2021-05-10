İşsizlik rakamları belli oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %44,3 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 610 bin kişi artarak 32 milyon 325 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %51,0 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı %25,0, istihdam oranı %31,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla %25,0, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla %31,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %54,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 15 bin kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,3'ü tarım, %22,0'ı sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %25,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak %25,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı %13,1, istihdam oranı %44,0 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak %13,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 288 bin kişi artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak %44,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 845 bin kişi artarak 27 milyon 907 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı %13,1, istihdam oranı %44,0 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak %13,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 288 bin kişi artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak %44,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 845 bin kişi artarak 27 milyon 907 bin kişi oldu.