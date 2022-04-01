İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) bu yılın mart ayına ilişkin fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı.

2021 yılı Mart ayına göre 2022 yılı Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde yüzde 63,25, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.

Mart ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 17,40, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 8,12, gıda harcamalarında yüzde 6,16, konut harcamalarında yüzde 5,02, giyim harcamalarında yüzde 4,06, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görüldü.

Martta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,13, madenler grubunda yüzde 5,98, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,66, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,55, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,79, mensucat grubunda yüzde 1,67 artış yaşandı.