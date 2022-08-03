İşte altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Fed’in faizi 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed faiz kararının ardından ise altın fiyatlarında hareketlenmeler oldu.

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Geçtiğimiz gün ons altın 1780 dolar seviyesine kadar yükselerek 1 ayın zirvesine çıktı. Ons altında yaşanan bu yükselişte Fed'in ekonomik bozulmalar nedeniyle faiz artırımlarında ılımlı davranabileceği beklentisiyle yatırımcıların altına yönelmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler etkili oluyor.

Gram altın ise ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle dün 1026 lira seviyesini aştı.

ONS ALTIN YENİ GÜNDE NE KADAR OLDU?

Ons altın yeni günde 1769 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1755 dolar, en yüksek ise 1770 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın ise 1020 liradan işlem görüyor.