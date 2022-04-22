İşte petrol fiyatlarında son durum

Brent ham Kuzey Denizi petrolü haziran vadeli kontrat Ice Futures'ta bugün en son 1,18 dolar düşüşle 107,15 dolar/varil seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (West Texas Intermediate-WTI) eş değeri ise 1,28 dolar azalışla 102,51 dolar/varil oldu.

Commerzbank Analisti Carsten Fritsch paylaştığı notta "Petrol piyasası talep ve arz kesintileriyle ilgili endişeler arasındaki çekişmeyle karakterize olmaya devam ediyor. Bu aynı zamanda petrol fiyatlarındaki sürekli dalgalanmalardan da belli oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için mayıs ayındaki toplantısında faiz oranlarını yarım puan artırmaya hazır olduğunu ve bunun ekonomiyi yavaşlatıp petrol talebini azaltabileceğini söyledi.

ANZ Bank analistleri ise "Ukrayna'daki kötüleşen durum, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yaptırım uygulaması üzerindeki baskıyı artırıyor. Rus üretimi bu ay 10,11 milyon varil/güne düşen üretimle devam eden savaşın etkisini göstermeye başladı" dedi.