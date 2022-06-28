İtalya MB Başkanı görevinden erken ayrılacak

Il Foglio gazetesinin haberine göre Visco, İtalya Merkez Bankası Başkanlığı görevini ekim ayında bırakacak.

Visco görevinden 1 yıl erken ayrılarak Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümete bankanın başına Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta gibi yüksek profilli bir ismi getirme imkanı verecek.

Visco, 2011 yılından bu yana İtalya Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyor ve normal şartlarda görev süresi 2023 yılı Ekim ayında sona erecek.