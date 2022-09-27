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İtalyan bankaların devlet tahvili miktarı azaldı

İtalyan bankalarının elindeki devlet tahvili miktarı 2020 yılı Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

27.09.2022 - 13:38 |
İtalyan bankaların devlet tahvili miktarı azaldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre İtalyan bankaların elindeki yurt içi devlet tahvili tutarı ağustos ayında, 2020 yılı Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü.

İtalyan bankaların elindeki devlet tahvili tutarı ağustos ayında, temmuz ayındaki 416,56 milyar eurodan 404,46 milyar euro seviyesine indi.

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