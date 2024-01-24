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UzmanparaJapon yeni BoJ beklentileri ile güçlendi
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Japon yeni BoJ beklentileri ile güçlendi

Japon yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika duruşunda olası bir şahin dönüşe dair bahislerin artmasıyla sabah seansında diğer G-10 ve Asya para birimleri karşısında güçlendi.

24.01.2024 - 08:53 | | Foreks Haber
Japon yeni BoJ beklentileri ile güçlendi

DBS Group Research Kıdemli Döviz Stratejisti Philip Wee, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın dünkü basın toplantısında aralık ayındaki politika toplantısına kıyasla Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz politikasından çıkış sinyali verirken daha az ölçülü davrandığını söyledi. 

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Dolar/Japon yeni bu sabah 147,75 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,27 düşüşle 147,95'ten işlem görüyor.

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