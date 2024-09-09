Japonya ekonomisi büyüdü

Enflasyondan arındırılmamış verilerle ekonomi bir önceki çeyreğe göre %1,8 oranında büyüme kaydetti ve veriler ekonominin toplam değerinin ilk kez 600 trilyon yeni (4,2 trilyon dolar) aştığını teyit etti.

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Bu durum, ihracata dayalı Japonya'yı büyük ölçüde etkileyen ABD ekonomik büyümesi de dahil olmak üzere açık risklerin devam ettiğini gösteriyor.

Kabine Ofisi'ne göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisi mali yılın ilk çeyreğinde %0,7 büyüyerek bir önceki çeyrekteki daralmadan toparlandı.

GSYH verileri, sağlıklı hanehalkı tüketimi ve özel sektör yatırımlarının yanı sıra hükümet yatırımları sayesinde iç talebin bir önceki çeyreğe göre %3,0 oranında güçlü bir artış gösterdiğini ortaya koydu. İhracat ise %6,1 ile daha önce açıklanan %5,9'luk büyümeden bile daha iyi bir artış gösterdi.

Japonya'nın GSYH'sı geçen yılın Ekim-Aralık döneminde %0,1'lik büyümenin ardından Ocak-Mart döneminde %0,6 küçüldü. Japonya'nın ekonomik gücünün zayıflaması, IMF'nin bu gidişle önümüzdeki yıllarda ABD, Çin, Almanya ve Hindistan'ın ardından beşinci sıraya gerileyeceğini öngördüğü ülke için önemli bir endişe kaynağı.