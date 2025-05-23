Japonya'da çekirdek enflasyon arttı

Veriler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan büyüme rüzgarlarına karşı kalıcı gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat baskılarını dengeleme çıkmazının altını çiziyor.

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Taze gıdayı hariç tutan ancak petrol fiyatlarını içeren çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,5 artarak %3,4'lük piyasa tahminlerini aştı ve Mart ayındaki %3,2'lik artıştan hızlandı.

Bu aynı zamanda Ocak 2023'teki %4,2'lik artıştan bu yana endeksin en hızlı yıllık büyüme hızı oldu ve üç yıldan uzun bir süredir merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyretti.