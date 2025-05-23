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Japonya'da çekirdek enflasyon arttı

Japonya'da çekirdek enflasyon Nisan ayında iki yıldan uzun bir sürenin en hızlı yıllık artışını göstererek yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımı ihtimalini yükseltti.

23.05.2025 - 09:48 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon arttı

Veriler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan büyüme rüzgarlarına karşı kalıcı gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat baskılarını dengeleme çıkmazının altını çiziyor.

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Taze gıdayı hariç tutan ancak petrol fiyatlarını içeren çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,5 artarak %3,4'lük piyasa tahminlerini aştı ve Mart ayındaki %3,2'lik artıştan hızlandı.

Bu aynı zamanda Ocak 2023'teki %4,2'lik artıştan bu yana endeksin en hızlı yıllık büyüme hızı oldu ve üç yıldan uzun bir süredir merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyretti.

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