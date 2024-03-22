Japonya'da çekirdek enflasyon hızlandı

Açıklanan verilere göre taze gıdaları hariç tutan ancak enerji kalemlerini içeren çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında bir önceki yıla göre %2,8 artarak medyan piyasa tahminleriyle uyumlu bir seviyede gerçekleşti. Ocak ayında çekirdek fiyatlar yüzde %2,2'lik artış göstermişti.

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Şubat ayında taze gıdaların yanı sına enerji fiyatlarını da dışarda bırakarak hesaplanan ve BoJ tarafından daha geniş fiyat eğilimlerinin bir göstergesi olarak yakından izlenen çekirdek enflasyon ise ocak ayındaki %3,5 seviyesinden %3,2'ye geriledi.

Manşet enflasyon ise şubat ayında bir önceki aya göre değişmedi ve yıllık yüzde 2,8 seviyesinde oluştu.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın Banka'nın para politikasını daha da sıkılaştırması için gerekli olacağını söylediği aşırı aşıma dair hiçbir işaret yok. Gerçekten de enflasyonun yıl sonuna kadar Banka'nın hedefinin altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Credit Agricole ekonomistleri bir araştırma notunda, "İç talepteki zayıflığı yansıtarak, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı giderek azalıyor" dedi.

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Credit Agricole, enflasyonun temelini oluşturan taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında muhtemelen %2'nin altına düşeceğini söyledi.