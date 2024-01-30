Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret açığı yıllık yüzde 16,1 düşüşle 1 trilyon 343,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 601,8 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 3,3 artışla 1 trilyon 73,2 milyar yen seviyesine gelirken, ithalat yüzde 8,5 düşüşle 2 trilyon 416,5 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.