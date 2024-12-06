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Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret 2024 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde açık verdi.

06.12.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,8 azalarak 464,2 milyar yen oldu.

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Geçen yılın aynı döneminde 557,9 milyar yen açık verilmişti.

İhracat %2,1 artarak 5 trilyon 952,3 milyar yen olurken, ithalat %0,5 artarak 6 trilyon 416,5 milyar yene geldi.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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