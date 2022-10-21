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Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uygulamaya devam ettiği ultra gevşek para politikasının etkisi ile Japonya'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

21.10.2022 - 09:27 |
Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde

Taze gıda ile enerji fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Bu, 2015 yılı Mart ayından beri görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 yükseldi

Eylül ayında mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 yükselirken, hizmet fiyatları sadece yüzde 0,2 arttı.

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