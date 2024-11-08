Japonya'da hanehalkı harcamaları düştü
Japonya'da hanehalkı harcamaları Ağustos ayının ardından Eylül ayında da düştü. Yüksek fiyatlar tüketicilerin iştahını keserek merkez bankasının faiz oranlarını daha da artırma planları için cesaret kırıcı bir işaret oldu.
08.11.2024 - 09:13 |
Tüketici harcamaları Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 düşerken, piyasadaki medyan tahmin %2,1 düşüş yönündeydi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık bazda ise %0,7'lik düşüş tahminine karşılık %1,3'lük bir düşüş kaydedildi.
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Norinchukin Araştırma Enstitüsü'nün baş ekonomisti Takeshi Minami, "Tüketimde bir kerelik sıçramalar oluyor ama bu uzun sürmüyor" dedi.