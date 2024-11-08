Japonya'da hanehalkı harcamaları düştü

Tüketici harcamaları Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 düşerken, piyasadaki medyan tahmin %2,1 düşüş yönündeydi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık bazda ise %0,7'lik düşüş tahminine karşılık %1,3'lük bir düşüş kaydedildi.

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Norinchukin Araştırma Enstitüsü'nün baş ekonomisti Takeshi Minami, "Tüketimde bir kerelik sıçramalar oluyor ama bu uzun sürmüyor" dedi.