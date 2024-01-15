Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının 2023 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 806 olduğu belirtildi. Önceki yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 592 seviyesindeydi. Aralık ayı sayısı 2023 yılının en yüksek seviyesi oldu.

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İflas eden şirket sayısında artış üst üste üç aydır yüzde 30 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Açıklamada Covid-19 destek tedbirlerindeki azalmalar ve yüksek fiyatlar nedeniyle artan maliyetlerin yıl sonuna doğru iflasları hızla artırdığına dikkat çekildi.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 641 oldu.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 47,7 artarak 1 trilyon 15,4 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 687,1 milyar yen seviyesindeydi.